22:10 21 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

Владимир Алекно: "Запасным "Зенита" не хватило мобилизованности в конце игры"

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Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно считает, что его команде не хватило мобилизованности в конце матча Лиги чемпионов с "Пари Воллей" (3:0). При этом он остался доволен результатом.

– Выиграли и хорошо. На то состояние, которое у команды после победы в Кубке России, я доволен результатом, – цитирует "Р-Спорт" Алекно. – Первые две партии хорошо сыграли, а запасным не хватило мобилизованности в конце.

Андерсон не играл сегодня из-за высокой температуры, а Вольвич вообще остался дома из-за простуды. Иван Демаков болел, с температурой врач и другие сотрудники "Зенита". Неделя в Сургуте на Кубке России далась нам тяжело, но это часть нашей работы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161221/1114081978.html

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