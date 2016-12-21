Владимир Алекно: "Запасным "Зенита" не хватило мобилизованности в конце игры"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно считает, что его команде не хватило мобилизованности в конце матча Лиги чемпионов с "Пари Воллей" (3:0). При этом он остался доволен результатом.

– Выиграли и хорошо. На то состояние, которое у команды после победы в Кубке России, я доволен результатом, – цитирует "Р-Спорт" Алекно. – Первые две партии хорошо сыграли, а запасным не хватило мобилизованности в конце.

Андерсон не играл сегодня из-за высокой температуры, а Вольвич вообще остался дома из-за простуды. Иван Демаков болел, с температурой врач и другие сотрудники "Зенита". Неделя в Сургуте на Кубке России далась нам тяжело, но это часть нашей работы.