Вера Ветрова: "Сложно выиграть хорошую команду со счета 0:2"

Волейболистка московского "Динамо" Вера Ветрова после поражения от "Эджаджибаши" (1:3) в матче за третье место в Лиге чемпионов заявила, что ее команда допустила много ошибок в этой встрече. Ветрова считает, что волейболисткам оказалась непривычна разница в игре между национальным чемпионатом и Лигой чемпионов.

– Нам не хватило работы на тренировках, – сказала Ветрова. – Когда проигрываешь нескольких очков, значит, где-то недоработал. Шансы ведь были.

– Главный, наверное, упустили в полуфинале?

– Да. Но выигрывать у хорошей команды со счета 0:2 по партиям сложно.

– Стоит ли говорить о нехватке конкуренции в суперлиге, из-за чего в еврокубках приходится тяжело?

– Да мы сами допустили очень много ошибок. Качество приема, передач, защиты – практически всего – оставляло желать лучшего. Разве что блок в нашем чемпионате действительно играется выше. И у нас нет практики блокирования первого темпа, с которым мы столкнулись здесь. Но это, конечно, не отговорки. (Владимир ИВАНОВ)