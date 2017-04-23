22:04 23 апреля | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Вакифбанк" выиграл женскую Лигу чемпионов

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"Вакифбанк" стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале турецкая команда в трех сетах обыграла хозяек площадки из "Конельяно". Это третий подобный трофей в истории клуба.

Тревизо (Италия)

Лига чемпионов

Женщины

финал

"Конельяно" (Италия) – "Вакифбанк" (Турция) – 0:3 (19:25, 13:25, 23:25)

 

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Stena

А в прошлом то году, чего ж машина - шины забыла надуть до нужной кондиции? Или гранаты былы - не той системы?

23:10 23 апреля

Catarzina

так точно ! зенит как рвет в ЛЧ всех так и фондовые банкиршы

22:53 23 апреля

bezik

Сборная мира и не может быть слабой

22:17 23 апреля

sarkis1957

Хорошо отлаженная машина - аналог мужского Зенита.

22:17 23 апреля

Catarzina

что и требовалось доказать :-) фондовые банкиршы на голову сильнее всех остальных лузеров ,почти все матчи по турниру выиграли со счетом 3:0

22:08 23 апреля