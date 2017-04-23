"Вакифбанк" выиграл женскую Лигу чемпионов

"Вакифбанк" стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале турецкая команда в трех сетах обыграла хозяек площадки из "Конельяно". Это третий подобный трофей в истории клуба.
Тревизо (Италия)
Лига чемпионов
Женщины
финал
"Конельяно" (Италия) – "Вакифбанк" (Турция) – 0:3 (19:25, 13:25, 23:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/playoff/
Stena
А в прошлом то году, чего ж машина - шины забыла надуть до нужной кондиции? Или гранаты былы - не той системы?
23:10 23 апреля
Catarzina
так точно ! зенит как рвет в ЛЧ всех так и фондовые банкиршы
22:53 23 апреля
bezik
Сборная мира и не может быть слабой
22:17 23 апреля
sarkis1957
Хорошо отлаженная машина - аналог мужского Зенита.
22:17 23 апреля
Catarzina
что и требовалось доказать :-) фондовые банкиршы на голову сильнее всех остальных лузеров ,почти все матчи по турниру выиграли со счетом 3:0
22:08 23 апреля