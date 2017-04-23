"Вакифбанк" выиграл женскую Лигу чемпионов

"Вакифбанк" стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале турецкая команда в трех сетах обыграла хозяек площадки из "Конельяно". Это третий подобный трофей в истории клуба.

Тревизо (Италия)

Лига чемпионов

Женщины

финал

"Конельяно" (Италия) – "Вакифбанк" (Турция) – 0:3 (19:25, 13:25, 23:25)