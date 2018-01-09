22:30 9 января | Волейбол — Еврокубки

Татьяна Кошелева: "Второй год в Турции мне нравится больше, чем первый"


Доигровщица "Галатасарая" Татьяна Кошелева после победы над московским "Динамо" (3:1) в матче Лиги чемпионов отметила, что команде удалось выполнить установку на игру. Кошелева перешла в "Галатасарай" в 2017 году, а до этого сезон провела в "Эджзаджибаши".

Мне трудно сказать, в чем мы были сильнее сегодня, чем "Динамо", - цитирует "Р-Спорт" Кошелеву. - Думаю, что это правильно выполненная установка, у нас уменьшилось количество ошибок, качество волейбола поднялось – в волейболе выигрывает тот, кто меньше ошибается. Мы всегда так играем. В этом матче у нас была установка сконцентрироваться и постараться играть почище.

Отлично себя чувствую и в Турции, и в турецком чемпионате. Второй год мне нравится больше, я уже освоилась и получаю большое удовольствие, играя на таком высоком уровне.

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https://rsport.ria.ru/volleyball/20180109/1130964170.html

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