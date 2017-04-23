Серена Ортолани: "Конельяно" сражался единой командой в матче с "Динамо"

Игрок "Конельяно" Серена Ортолани выразила мнение, что итальянская команда одержала победу в матче "Финала четырех" Лиги чемпионов над московским "Динамо" благодаря сплоченности и командному духу.

Встреча, прошедшая в Тревизо, завершилась со счетом 3-1 (25:18, 25:15, 15:25, 27:25) в пользу "Конельяно".

Соперником "Конельяно" в решающем матче Лиги чемпионов станет турецкий "Вакифбанк", а "Динамо" в игре за третье место поборется с еще одним клубом из Турции – "Эджзаджибаши". Игры пройдут 23 апреля.

– Я счастлива, что мы победили сегодня, – приводит "Р-Спорт" слова Ортолани. – Мы сражались одной командой, эта победа очень важна для нас. Для меня очень важно, что мы были вместе, были по-настоящему одной командой на площадке, доверяли друг другу, смотрели друг другу в глаза.