Новосибирский "Локомотив" уступил "Скре"

В матче 5-го тура Лиги чемпионов группового турнира новосибирский "Локомотив" проиграл на выезде "Скре" со счетом 0:3

Железнодорожники занимают первое место турнирной таблицы группы C, поляки - второе.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа C

"Скра" (Польша) - "Локомотив" Н (Россия) - 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)

13 февраля.

Турнирная таблица Лиги чемпионов