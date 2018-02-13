21:40 13 февраля | Волейбол — Еврокубки

Новосибирский "Локомотив" уступил "Скре"

5

В матче 5-го тура Лиги чемпионов группового турнира новосибирский "Локомотив" проиграл на выезде "Скре" со счетом 0:3

Железнодорожники занимают первое место турнирной таблицы группы C, поляки - второе.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа C

"Скра" (Польша) - "Локомотив" Н (Россия) - 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)

13 февраля.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

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КОММЕНТАРИИ (5)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:13

Grey Owl

Не скажи. Если 0-3 Динамо проигрывывают, то первое место могут и не занять.

22:40 13 февраля

Джон....Сильвер

Локомотиву уже до лампочки эта игра была. Первое место в группе заранее взяли. А московское Динамо, как не крути уже капут!

22:35 13 февраля

Grey Owl

И Константинова этого гнать в шею! Не верите? Потом узнаете.

21:59 13 февраля

Grey Owl

Вот за такие игры ненавижу этот Локомотив, только вред России делают и славу полякам. Позор!!!

21:52 13 февраля

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