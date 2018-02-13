Новосибирский "Локомотив" уступил "Скре"

В матче 5-го тура Лиги чемпионов группового турнира новосибирский "Локомотив" проиграл на выезде "Скре" со счетом 0:3
Железнодорожники занимают первое место турнирной таблицы группы C, поляки - второе.
Лига чемпионов
Мужчины
Группа C
"Скра" (Польша) - "Локомотив" Н (Россия) - 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)
13 февраля.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:13
Grey Owl
Не скажи. Если 0-3 Динамо проигрывывают, то первое место могут и не занять.
22:40 13 февраля
Джон....Сильвер
Локомотиву уже до лампочки эта игра была. Первое место в группе заранее взяли. А московское Динамо, как не крути уже капут!
22:35 13 февраля
Grey Owl
И Константинова этого гнать в шею! Не верите? Потом узнаете.
21:59 13 февраля
Grey Owl
Вот за такие игры ненавижу этот Локомотив, только вред России делают и славу полякам. Позор!!!
21:52 13 февраля