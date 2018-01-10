Наталия Гончарова: "Московское "Динамо" могло играть лучше против "Галатасарая"

Диагональная московского "Динамо" Наталия Гончарова после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (1:3) отметила, что у ее команды многое не получилось. Спортсменка также добавила, что у турчанок была очень хорошая подача.

– Многое не получилось, – цитирует клубная пресс-служба Гончарову. – Сложно было собраться. У них была очень хорошая подача, они рисковали, рисковали. Мы могли бы играть лучше и показать результат лучше.