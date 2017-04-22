Московское "Динамо" проиграло "Конельяно" в полуфинале Лиги чемпионов

Московское "Динамо" проиграло в полуфинале женской Лиги чемпионов итальянскому "Конельяно" со счетом 1:3. В матче за третье место россиянки сыграют с турецким "Эджаджибаши".
Волейбол
Лига чемпионов
Женщины
1/2 финала
"Динамо" (Москва, Россия) – "Конельяно" (Италия) – 1:3 (18:25, 15:25, 25:15, 25:27)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/playoff/
titan577
все беды динамо что мужского что женского от руководства. там просто сидят либо некомпетентные люди либо вредители. уже долгие года у обоих клубов нет нормальных тренеров. панченко ноль а про маричева даже говорить не хочется. этот человек все про себя доказал просрав ои не взяв туда старцеву и ильченко. так руководству надо летом найти сильного тренера и убрать обеих связок. ходят слухи что у Бабешиной контракт заканчивается так почему бы ее не пригласить на место связки. сразу пойдет разнообразная игра плюс центры не будут мебеллью. а то фетисова деградирует по страшному. ну и нужна вторая диагональ. я даже не знаю а есть ли сейчас кто у москвы на эту позицию? ну а по мужикам нужен только тренер. с составом там все порядке
15:59
kasorl
Когда же руководство Динамо поймёт,что собери хоть сборную мира,но с толстухой Панковой они бы стали чемпионками России,да и то не факт...На неё без слёз смотреть невозможно-пора в борьбу сумо..
13:12
spyhanter
В России две беды-дураки и дороги. А в Динамо эти две беды - Панченко и Панкова. Один планомерно гробит клуб, вторая планомерно сушит игру. Нет никаких комбинаций, ни первого темпа...Итальянки уже смело бросают наших центровых и бегут на блок в края.Очень хочется чтобы у руля женского клуба, а в перспективе и сборной ,появилаясь женщина-тренер.Понятно, что на ней в семье и готовка, уборка, дети.Но как надоели эти бесталанные и бесперспективные кузюткины, панченки, а также кошк-кашк-кукушкин клубный балласт.
08:08
FANAT15
Лохушки полные ,вышли полностью не готовыми к игре,а отдать 4-ю ведя 3-4 очка просто верх критинизма!!! Только в Кубке ЕКВ играть не более и то там бы обосрались!!! Очень желаю Казани грохнуть Вас в Казани. Лохушкина команда во главе с тренером!!! А в начале турчанки Вас в.....т!!!!
23:30 22 апреля
bezik
Эх,где же первые две партии вы были. А тренер молодец! Разбудил, сумел настроить. Наверное, рано 2 тайм-аута в 4 потратил. Но боролись до конца. После эпичного розыгрыша после 23-23 подумал, ну все, точно тай-брейк, а тут такое. Только дома и могут так играть итальянки. Думаю, в любой другой стране мира были бы довольно легкие 3-0
23:21 22 апреля
Grey Owl
Панченко рулит.
23:19 22 апреля
rusfed 2.0
Эх, девушки, девушки, ну как же так?? Уже ваша партия же была, как вы умудрились ее отдать?? Но все равно молодцы: боролись до конца
23:14 22 апреля