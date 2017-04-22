Московское "Динамо" проиграло "Конельяно" в полуфинале Лиги чемпионов

Московское "Динамо" проиграло в полуфинале женской Лиги чемпионов итальянскому "Конельяно" со счетом 1:3. В матче за третье место россиянки сыграют с турецким "Эджаджибаши".

Волейбол

Лига чемпионов

Женщины

1/2 финала

"Динамо" (Москва, Россия) – "Конельяно" (Италия) – 1:3 (18:25, 15:25, 25:15, 25:27)