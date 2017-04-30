Михайлов признан MVP финала Лиги чемпионов

Игрок казанского "Зенита" Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) финала Лиги чемпионов, информирует клубная пресс-служба. Сегодня казанцы в третий раз подряд и в пятый раз в истории стали победителями Лиги чемпионов, в финале в Риме обыграв "Перуджу" (3-0).

Лучшим доигровщиком был признан другой игрок "Зенита" Вильфредо Леон, а в символической сборной оказался блокирующий казанцев Артем Вольвич.

Символическая сборная: связующий Лучано Де Чекко ("Перуджа"), диагональный: Александр Атанасьевич ("Перуджа"), блокирующие Марко Подрашчанин ("Перуджа") и Артем Вольвич ("Зенит"), доигровщики Вильфредо Леон ("Зенит") и Иван Зайцев ("Перуджа"), либеро Женя Гребенников ("Мачерата").