Максим Михайлов: "От побед в Лиге чемпионов трудно устать"

Диагональный "Зенита" Максим Михайлов подчеркнул, что его команде пришлось непросто в финальном матче Лиги чемпионов против "Перуджи" (3:0). Казанский клуб одержал победы во всех 26 играх розыгрыша и завоевал трофей третий сезон подряд.

– Для меня любая победа сродни большому подвигу, поэтому эмоции всегда такие, будто выигрываешь первый раз, – цитируют "Известия" Михайлова. – Особенно если добиваешься успеха в таком турнире, как Лига чемпионов. Тут уже не важно, сколько раз выигрывал его раньше. Всегда хочется побеждать в нем снова и снова. От побед в Лиге чемпионов трудно устать.

– Решающий матч с "Перуджей" по игре вышел таким же легким, как по счету?

– Счет не совсем точно отражает ход матча. Финал только внешне выглядит простым для нас. На самом деле мы натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны соперника. И добавляли сложности трибуны. Всегда непросто играть финал на площадке соперника, которого поддерживает забитый до отказа зал. В Италии очень любят свою команду и умеют ее поддерживать. Поэтому иногда возникало ощущение, что играешь в меньшинстве, хотя на площадке те же шесть волейболистов "Перуджи", что и у "Зенита". Когда побеждаешь в таких условия, особенно радуешься успеху.