Максим Михайлов: "MVP финала Лиги чемпионов? Такие награды для меня обычны"

Диагональный "Зенита" Максим Михайлов, который был признан MVP финального матча Лиги чемпионов против "Перуджи" (3:0) подчеркнул, что каждый игрок казанской команды внес свой вклад в эту победу.

– Игра далась очень тяжело, – сказал Михайлов. – Против такого зала всегда очень сложно. Здесь все очень любят местную команду, и, кажется, что играешь против семерых. Я рад, что удалось победить. Индивидуальный приз? Все такие награды для меня обычны. Главная награда вот (показывает на медаль). Волейбол – это командный вид спорта. Каждый человек вносит свой вклад.

– По счету кажется, что все получилось легко.

– Это обманчивое впечатление. На него меньше всего надо обращать внимание.

– Кого из соперников разбирали особенно тщательно?

– Лидеров – Зайцева и Антанасьевича. Они несут на себе основную нагрузку и решают все ключевые мячи. В основной момент удалось их остановить. Все получилось удачно.

– Сегодня пошел планер. Это заготовка?

– Нет. Возможно "Перуджа" подсела после тяжелого полуфинала. Планеры принимают "ногами". Тяжело им было.

– В какой момент поняли, что победа уже никуда не денется?

– Когда повели в девять очков. "Перуджа" просто встала. Надо было просто дожимать. Победы всегда важны для уверенности. У нас есть три дня – этого достаточно, чтобы подготовиться к решающим матчам чемпионата России. (Артур ЕНИКЕЕВ)