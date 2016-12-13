23:51 13 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

Константин Ушаков: "Динамо" проиграло "Волеро" еще в раздевалке"

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Главный тренер краснодарского "Динамо" Константин Ушаков считает, что его команда растерялась в матче Лиги чемпионов с "Волеро" (1:3). По его словам, в матче со швейцарской командой можно выделить не так много положительных моментов.

– Я поздравляю команду "Волеро" с победой, – цитирует официальный сайт "Динамо" Ушакова. – Кроме третьей партии, позитивного в этой игре я ничего не вижу. Мы можем играть лучше.

Думаю, что мы проиграли еще в раздевалке: слишком громкие имена соперника надавили на психику некоторых наших игроков, которые чуть-чуть потерялись.

Дополнительная информация

http://www.dinamokrasnodar.ru/index.php/news/5707-2016-12-13-19-51-22

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