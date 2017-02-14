21:37 | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Карловы-Вары" выбили "Газпром-Югру" из Кубка ЕКВ

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Российская команда "Газпром-Югра" выбыла из розыгрыша Кубка ЕКВ. В ответном матче 1/8 финала турнира россиян обыграли "Карловы-Вары" со счетом 3:0. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чешской команды.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/8 финала

"Карловы-Вары" (Чехия) – "ГАЗПРОМ-ЮГРА" (Россия) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/cupceb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Grey Owl

А кто виноват? Нужно усиливаться вовремя, и не блокирующими.

22:23

Анастасия Волочкова

Клуб тонет.Вылетели еще,по сути,после первой игры.

22:21

Nigolan

Это уже дно, пора отталкиваться.

22:21

Grey Owl

Это позор российского клубного волейбола!

21:42

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