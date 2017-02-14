"Карловы-Вары" выбили "Газпром-Югру" из Кубка ЕКВ

Российская команда "Газпром-Югра" выбыла из розыгрыша Кубка ЕКВ. В ответном матче 1/8 финала турнира россиян обыграли "Карловы-Вары" со счетом 3:0. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чешской команды.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/8 финала

"Карловы-Вары" (Чехия) – "ГАЗПРОМ-ЮГРА" (Россия) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)