"Карловы-Вары" выбили "Газпром-Югру" из Кубка ЕКВ

Российская команда "Газпром-Югра" выбыла из розыгрыша Кубка ЕКВ. В ответном матче 1/8 финала турнира россиян обыграли "Карловы-Вары" со счетом 3:0. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чешской команды.
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/8 финала
"Карловы-Вары" (Чехия) – "ГАЗПРОМ-ЮГРА" (Россия) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)
Grey Owl
А кто виноват? Нужно усиливаться вовремя, и не блокирующими.
22:23
Анастасия Волочкова
Клуб тонет.Вылетели еще,по сути,после первой игры.
22:21
Nigolan
Это уже дно, пора отталкиваться.
22:21
Grey Owl
Это позор российского клубного волейбола!
21:42