"Карловы-Вары" обыграл "Газпром-Югру"

"Газпром-Югра" на своей площадке проиграл чешскому "Карловы-Вары" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. Ответная встреча состоится в Чехии через 2 недели.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/8 финала

"Газпром-Югра" (Россия) - "Карловы-Вары" (Чехия) - 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25)