18:54 1 февраля | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Карловы-Вары" обыграл "Газпром-Югру"

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"Газпром-Югра" на своей площадке проиграл чешскому "Карловы-Вары" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. Ответная встреча состоится в Чехии через 2 недели.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/8 финала

"Газпром-Югра" (Россия) - "Карловы-Вары" (Чехия) - 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/cupceb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Grey Owl

Сургут вообще странная команда - взяли на усиление два легионера на позиции БЛОКИРУЮЩИХ. ума не приложить. Все берут доигровщиков и диагональных.

02:04

Grey Owl

Во всём виноват кризис и отъезд легионеров. Вот Динамо без них и проигрывает. А в той же польской Заксе два француза из сборной и бельгиец Деру - тоже лидер сборной.

02:01

Григорич

Да наш сильнейший когда то ЧР сейчас просто отстой - все сливают кроме Зенита, в чем и его немалая заслуга. Скупил всех сильнейших и конкуренции не стало.

00:40

Lost05

Пора сушить вёсла.

20:22 1 февраля

Grey Owl

Вот это настоящий позор!

19:45 1 февраля

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