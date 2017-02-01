"Карловы-Вары" обыграл "Газпром-Югру"

"Газпром-Югра" на своей площадке проиграл чешскому "Карловы-Вары" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. Ответная встреча состоится в Чехии через 2 недели.
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/8 финала
"Газпром-Югра" (Россия) - "Карловы-Вары" (Чехия) - 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25)
Grey Owl
Сургут вообще странная команда - взяли на усиление два легионера на позиции БЛОКИРУЮЩИХ. ума не приложить. Все берут доигровщиков и диагональных.
02:04
Grey Owl
Во всём виноват кризис и отъезд легионеров. Вот Динамо без них и проигрывает. А в той же польской Заксе два француза из сборной и бельгиец Деру - тоже лидер сборной.
02:01
Григорич
Да наш сильнейший когда то ЧР сейчас просто отстой - все сливают кроме Зенита, в чем и его немалая заслуга. Скупил всех сильнейших и конкуренции не стало.
00:40
Lost05
Пора сушить вёсла.
20:22 1 февраля
Grey Owl
Вот это настоящий позор!
19:45 1 февраля