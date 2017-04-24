Гендиректор "Динамо" назвал игру волейболисток в "Финале четырех" Лиги чемпионов бездарной

Гендиректор московского "Динамо" Владимир Зиничев раскритиковал игру волейболисток в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Россиянки сперва проиграли "Конельяно" (1-3), а в матче за третье место - "Эджзаджибаши" (1-3).

- В причинах должен разбираться тренерский состав, - цитирует ТАСС Зиничева. - Оснований для бездарной игры нашей команды не было. Не стал бы все валить только на тренера, но очевидно, что он не сумел достучаться до игроков, а игроки проявили безволие. Может быть, не все, но команда в Италии отсутствовала.

Тренерский штаб не сумел подготовить команду ко второй игре. Но впереди у нас серьезные соревнования, основная задача - чемпионат России. Сейчас есть над чем задуматься.