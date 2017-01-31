"Динамо" проиграло "Заксе" в Лиге чемпионов

Московское "Динамо" в четырех сетах уступило на выезде "Заксе" в матче группового турнира мужской Лиги чемпионов. Российский клуб, проиграв во второй раз в четырех встречах, остается на втором месте в квартете А. Поляки, не потерпев ни одного поражения, лидируют в группе.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа A

"Закса" (Польша) – "ДИНАМО" (Россия) – 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21)