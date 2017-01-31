22:38 31 января | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Динамо" проиграло "Заксе" в Лиге чемпионов

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Московское "Динамо" в четырех сетах уступило на выезде "Заксе" в матче группового турнира мужской Лиги чемпионов. Российский клуб, проиграв во второй раз в четырех встречах, остается на втором месте в квартете А. Поляки, не потерпев ни одного поражения, лидируют в группе.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа A

"Закса" (Польша) – "ДИНАМО" (Россия) – 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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uralvad

Силы были примерно одинаковы, Гранкин, Круглов, Щербинин играли очень хорошо, Динамо постоянно немного не хватало, свои ошибки мешали. Еще создалось впечатление что между игроками и тренером нет диалога, доверия. Ильинных нужно отправлять куда-нибудь, например в Краснодар, совсем парень ничего не умеет.

08:36 1 февраля

Григорич

Без Бакуна ничего не светит!

23:40 31 января

Don Miguel

Комментаторы, как всегда, комментировали абсолютно мимо поля, а, когда наши проиграли, сказали всем, что им пофиг! Может, они имели в виду, что Динаме пофиг? Тогда я не понял. Зачем играть, если тебе пофиг. Пойди с девочками в баню....

23:24 31 января

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