"Динамо" проиграло "Заксе" в Лиге чемпионов

Московское "Динамо" в четырех сетах уступило на выезде "Заксе" в матче группового турнира мужской Лиги чемпионов. Российский клуб, проиграв во второй раз в четырех встречах, остается на втором месте в квартете А. Поляки, не потерпев ни одного поражения, лидируют в группе.
Лига чемпионов
Мужчины
Группа A
"Закса" (Польша) – "ДИНАМО" (Россия) – 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21)
uralvad
Силы были примерно одинаковы, Гранкин, Круглов, Щербинин играли очень хорошо, Динамо постоянно немного не хватало, свои ошибки мешали. Еще создалось впечатление что между игроками и тренером нет диалога, доверия. Ильинных нужно отправлять куда-нибудь, например в Краснодар, совсем парень ничего не умеет.
08:36 1 февраля
Григорич
Без Бакуна ничего не светит!
23:40 31 января
Don Miguel
Комментаторы, как всегда, комментировали абсолютно мимо поля, а, когда наши проиграли, сказали всем, что им пофиг! Может, они имели в виду, что Динаме пофиг? Тогда я не понял. Зачем играть, если тебе пофиг. Пойди с девочками в баню....
23:24 31 января