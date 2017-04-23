"Динамо" проиграло в матче за третье место Лиги чемпионов

Московское "Динамо" в четырех сетах уступило "Эджаджибаши" в матче за третье место женской Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в итальянском Тревизо. Отметим, что за турецкий клуб выступает россиянка Татьяна Кошелева.

В финале турнира встретятся хозяйки площадки из "Конельяно" с еще одним представителем Турции "Вакифбанком".

Тревизо (Италия)

Лига чемпионов

Женщины

Матч за 3-е место

"ДИНАМО" (Россия) – "Эджаджибаши" (Турция) – 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25)