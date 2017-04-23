"Динамо" проиграло в матче за третье место Лиги чемпионов

Московское "Динамо" в четырех сетах уступило "Эджаджибаши" в матче за третье место женской Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в итальянском Тревизо. Отметим, что за турецкий клуб выступает россиянка Татьяна Кошелева.
В финале турнира встретятся хозяйки площадки из "Конельяно" с еще одним представителем Турции "Вакифбанком".
Тревизо (Италия)
Лига чемпионов
Женщины
Матч за 3-е место
"ДИНАМО" (Россия) – "Эджаджибаши" (Турция) – 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/
spyhanter
Панченко, конечно, тренер никакой. Но сегодня одна умная мысль посетила и его-он заменил колобка на Ветрову. Это добавило вариативности в атаке, да и сама Ветрова набрала несколько очков.В полную силу играла Круз, а особенно пласталась Малова.Вот только на приёме как всегда ошибалась Щербань.Но и у турчанок не всегда были на площадке лидеры Огненович, Божкович, а Кошелева вообще не выходила.
19:36
Grey Owl
Да, осадок неприятный остался. Как от Сургута у мужчин. 2 еврокубка выиграли, Енисей бился до последнего, остался Зенит из 6 кубков.
19:30
rusfed 2.0
Обиднее всего то, что ни вчера, ни сегодня соперник не был сильнее. Он был равным по силе.
19:20
Анастасия Волочкова
Третье место никому не интересно.Помнят только победителей.
18:49
Grey Owl
Не зря вчера Грачёва подметила, что у 3 других клубов, тренеры-итальянцы. А у нас великий Панченко.
18:33