18:23 | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Динамо" проиграло в матче за третье место Лиги чемпионов

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Московское "Динамо" в четырех сетах уступило "Эджаджибаши" в матче за третье место женской Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в итальянском Тревизо. Отметим, что за турецкий клуб выступает россиянка Татьяна Кошелева.

В финале турнира встретятся хозяйки площадки из "Конельяно" с еще одним представителем Турции "Вакифбанком".

Тревизо (Италия)

Лига чемпионов

Женщины

Матч за 3-е место

"ДИНАМО" (Россия) – "Эджаджибаши" (Турция) – 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spyhanter

Панченко, конечно, тренер никакой. Но сегодня одна умная мысль посетила и его-он заменил колобка на Ветрову. Это добавило вариативности в атаке, да и сама Ветрова набрала несколько очков.В полную силу играла Круз, а особенно пласталась Малова.Вот только на приёме как всегда ошибалась Щербань.Но и у турчанок не всегда были на площадке лидеры Огненович, Божкович, а Кошелева вообще не выходила.

19:36

Grey Owl

Да, осадок неприятный остался. Как от Сургута у мужчин. 2 еврокубка выиграли, Енисей бился до последнего, остался Зенит из 6 кубков.

19:30

rusfed 2.0

Обиднее всего то, что ни вчера, ни сегодня соперник не был сильнее. Он был равным по силе.

19:20

Анастасия Волочкова

Третье место никому не интересно.Помнят только победителей.

18:49

Grey Owl

Не зря вчера Грачёва подметила, что у 3 других клубов, тренеры-итальянцы. А у нас великий Панченко.

18:33