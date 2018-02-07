Деян Десница: "Игроки "Визуры" старались, но соперничать с "Динамо" крайне трудно"

Главный тренер "Визуры" Деян Десница считает, что его подопечные полностью выложились в игре Лиги чемпионов против казанского "Динамо" (0:3). Эта победа стала для российской команды 24-й кряду в сезоне (15 - в Суперлиге, 5 - в Кубке России, 4 - в Лиге чемпионов).

– В середине второй партии наши девушки сбросили напряжение и заиграли намного лучше. Мы пытались удивить соперника в игре на подаче, но игроки "Динамо" отлично принимали, – цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Десницу. – Воронкова доставляла нам большие трудности своей силовой подачей. В любом случае хочу поблагодарить моих подопечных за старание. Они боролись до конца, но играть с "Динамо" очень трудно.