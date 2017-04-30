Чаще "Зенита" Лигу чемпионов выигрывал только ЦСКА

"Зенит" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и вышел на второе место в истории по числу побед в главном еврокубковом турнире. На счету казанского клуба теперь пять титулов сильнейшего клуба Европы, чаще трофей доставался только московскому ЦСКА – 13 раз.
Лидеры по числу побед в Кубке/Лиге чемпионов
|
Клуб
|
Страна
|
Победы
|
Годы
|
ЦСКА
|
СССР
|
13
|
1960, 1962, 1973-1975, 1977, 1982-1983, 1986-1989, 1991
|
Зенит
|
Россия
|
5
|
2008, 2012, 2015-2017
|
Тревизо
|
Италия
|
4
|
1995, 1999, 2000, 2006
|
Модена
|
Италия
|
4
|
1990, 1996-1998
|
Белогорье
|
Россия
|
3
|
2003-2004, 2014
|
Трентино
|
Италия
|
3
|
2009-2011
|
Равенна
|
Италия
|
3
|
1992-1994
|
Динамо Бх
|
Румыния
|
3
|
1966-1967, 1981
|
Рапид Бх
|
Румыния
|
3
|
1961, 1963, 1965
Российский клуб в шестой раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Всего же за последние 10 лет российские клубы увозили престижнейший трофей семь раз.
Призеры Лиги чемпионов в последние 10 лет
|
Сезон
|
Город
|
Победитель
|
2-е место
|
3-е место
|
2007/08
|
Лодзь
|
ДИНАМО-ТТГ Россия
|
Пьяченца Италия
|
Скра Польша
|
2008/09
|
Прага
|
Трентино Италия
|
Ираклис Греция
|
ИСКРА Россия
|
2009/10
|
Лодзь
|
Трентино Италия
|
ДИНАМО М Россия
|
Скра Польша
|
2010/11
|
Больцано
|
Трентино Италия
|
ЗЕНИТ Россия
|
ДИНАМО М Россия
|
2011/12
|
Лодзь
|
ЗЕНИТ Россия
|
Скра Польша
|
Трентино Италия
|
2012/13
|
Омск
|
ЛОКОМОТИВ Н Россия
|
Кунео Италия
|
ЗЕНИТ Россия
|
2013/14
|
Анкара
|
БЕЛОГОРЬЕ Россия
|
Халькбанк Турция
|
Ястшембски Польша
|
2014/15
|
Берлин
|
ЗЕНИТ Россия
|
Ресовия Польша
|
Берлин Германия
|
2015/16
|
Краков
|
ЗЕНИТ Россия
|
Трентино Италия
|
Лубе Италия
|
2016/17
|
Рим
|
ЗЕНИТ Россия
|
Перуджа Италия
|
Луюе Италия