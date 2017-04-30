Чаще "Зенита" Лигу чемпионов выигрывал только ЦСКА

"Зенит" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и вышел на второе место в истории по числу побед в главном еврокубковом турнире. На счету казанского клуба теперь пять титулов сильнейшего клуба Европы, чаще трофей доставался только московскому ЦСКА – 13 раз.

Лидеры по числу побед в Кубке/Лиге чемпионов

Клуб Страна Победы Годы ЦСКА СССР 13 1960, 1962, 1973-1975, 1977, 1982-1983, 1986-1989, 1991 Зенит Россия 5 2008, 2012, 2015-2017 Тревизо Италия 4 1995, 1999, 2000, 2006 Модена Италия 4 1990, 1996-1998 Белогорье Россия 3 2003-2004, 2014 Трентино Италия 3 2009-2011 Равенна Италия 3 1992-1994 Динамо Бх Румыния 3 1966-1967, 1981 Рапид Бх Румыния 3 1961, 1963, 1965

Российский клуб в шестой раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Всего же за последние 10 лет российские клубы увозили престижнейший трофей семь раз.

Призеры Лиги чемпионов в последние 10 лет