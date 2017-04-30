22:29 | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

Чаще "Зенита" Лигу чемпионов выигрывал только ЦСКА

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"Зенит" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и вышел на второе место в истории по числу побед в главном еврокубковом турнире. На счету казанского клуба теперь пять титулов сильнейшего клуба Европы, чаще трофей доставался только московскому ЦСКА – 13 раз.

Лидеры по числу побед в Кубке/Лиге чемпионов

Клуб

Страна

Победы

Годы

ЦСКА

СССР

13

1960, 1962, 1973-1975, 1977, 1982-1983, 1986-1989, 1991

Зенит

Россия

5

2008, 2012, 2015-2017

Тревизо

Италия

4

1995, 1999, 2000, 2006

Модена

Италия

4

1990, 1996-1998

Белогорье

Россия

3

2003-2004, 2014

Трентино

Италия

3

2009-2011

Равенна

Италия

3

1992-1994

Динамо Бх

Румыния

3

1966-1967, 1981

Рапид Бх

Румыния

3

1961, 1963, 1965

Российский клуб в шестой раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Всего же за последние 10 лет российские клубы увозили престижнейший трофей семь раз.

Призеры Лиги чемпионов в последние 10 лет

Сезон

Город

Победитель

2-е место

3-е место

2007/08

Лодзь

ДИНАМО-ТТГ Россия

Пьяченца Италия

Скра Польша

2008/09

Прага

Трентино Италия

Ираклис Греция

ИСКРА Россия

2009/10

Лодзь

Трентино Италия

ДИНАМО М Россия

Скра Польша

2010/11

Больцано

Трентино Италия

ЗЕНИТ Россия

ДИНАМО М Россия

2011/12

Лодзь

ЗЕНИТ Россия

Скра Польша

Трентино Италия

2012/13

Омск

ЛОКОМОТИВ Н Россия

Кунео Италия

ЗЕНИТ Россия

2013/14

Анкара

БЕЛОГОРЬЕ Россия

Халькбанк Турция

Ястшембски Польша

2014/15

Берлин

ЗЕНИТ Россия

Ресовия Польша

Берлин Германия

2015/16

Краков

ЗЕНИТ Россия

Трентино Италия

Лубе Италия

2016/17

Рим

ЗЕНИТ Россия

Перуджа Италия

Луюе Италия
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