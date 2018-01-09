Болельщик упал с трибуны во время матча "Динамо" - "Галатасарай"

Во время матча женской Лиги чемпионов между московским "Динамо" и "Галатасараем" одному из болельщиков стало плохо, сообщает "Р-Спорт". Он упал с трибуны, ему тут же была оказана медицинская помощь. Мужчина пришел в себя, врачи посадили его на трибуну, но увозить его в карете скорой помощи не стали. Он является известным динамовским болельщиком, многие годы он ходит на все домашние матчи клуба.

Матч "Динамо" - "Галатасарай" проходит в эти минуты. После трех партий счет 2-1 в пользу стамбульской команды.