20:50 9 января | Волейбол — Еврокубки

Болельщик упал с трибуны во время матча "Динамо" - "Галатасарай"

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Во время матча женской Лиги чемпионов между московским "Динамо" и "Галатасараем" одному из болельщиков стало плохо, сообщает "Р-Спорт". Он упал с трибуны, ему тут же была оказана медицинская помощь. Мужчина пришел в себя, врачи посадили его на трибуну, но увозить его в карете скорой помощи не стали. Он является известным динамовским болельщиком, многие годы он ходит на все домашние матчи клуба.

Матч "Динамо" - "Галатасарай" проходит в эти минуты. После трех партий счет 2-1 в пользу стамбульской команды.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20180109/1130962752.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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egoshin-alex

Во-во, от такой игры Динамы не только падать - дохнуть начнем.

21:38 9 января

Джон....Сильвер

Бедолага в шоке просто был, что его клуб так безнадежно выглядит против турчанок. Увы, наш женский клубный волейбол резко отличается от мужского, там дела намного лучше.

21:02 9 января