"Белогорье" проиграло "Перудже" в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Белогорье" на своей площадке в пяти партиях уступило "Перудже" (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15). В следующей встрече белгородцы сыграют с турецким "Халькбанком".
Лига чемпионов
Мужчины
4-й тур
Группа E
"БЕЛОГОРЬЕ" (Россия) – "Перуджа" (Италия) – 2:3 (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15)
Grey Owl
Потеря и поиски подачи у Сэра - это уже анекдот.
02:06
Григорич
Прошлый раз я "Тютю" отнес к "дыркам". Виноват не прав, но Хтея, либеро и Смоляра на банку однозначно. Никак пасующие Малышу не перестанут заниженные передачи давать. А а он кстати в свое время на ЧМ лучший подающий никак не нащупает свою былую подачу (с таким то ростом - просто чудеса).
00:37
Don Miguel
Белые горы играют неплохо, но не всегда. Сэр, все, что выигрывает, дарит потом на подачах. Хтей сейчас хорош, как и Тетюхин, но подменки нет. Жигалов на сильных соперниках с хорошим блоком сразу тухнет. Еще и либеро на приеме чудит.
23:53 1 февраля