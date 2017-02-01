"Белогорье" проиграло "Перудже" в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Белогорье" на своей площадке в пяти партиях уступило "Перудже" (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15). В следующей встрече белгородцы сыграют с турецким "Халькбанком".

Лига чемпионов

Мужчины

4-й тур

Группа E

"БЕЛОГОРЬЕ" (Россия) – "Перуджа" (Италия) – 2:3 (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15)