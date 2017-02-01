21:31 1 февраля | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Белогорье" проиграло "Перудже" в Лиге чемпионов

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В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Белогорье" на своей площадке в пяти партиях уступило "Перудже" (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15). В следующей встрече белгородцы сыграют с турецким "Халькбанком".

Лига чемпионов

Мужчины

4-й тур

Группа E

"БЕЛОГОРЬЕ" (Россия) – "Перуджа" (Италия) – 2:3 (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Grey Owl

Потеря и поиски подачи у Сэра - это уже анекдот.

02:06

Григорич

Прошлый раз я "Тютю" отнес к "дыркам". Виноват не прав, но Хтея, либеро и Смоляра на банку однозначно. Никак пасующие Малышу не перестанут заниженные передачи давать. А а он кстати в свое время на ЧМ лучший подающий никак не нащупает свою былую подачу (с таким то ростом - просто чудеса).

00:37

Don Miguel

Белые горы играют неплохо, но не всегда. Сэр, все, что выигрывает, дарит потом на подачах. Хтей сейчас хорош, как и Тетюхин, но подменки нет. Жигалов на сильных соперниках с хорошим блоком сразу тухнет. Еще и либеро на приеме чудит.

23:53 1 февраля

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