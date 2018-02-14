"Белогорье" обыграло "Любляну" в Кубке ЕКВ

"Белогорье" в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ обыграло "Любляну" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 1 марта.
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/4 финала
"Белогорье" (Россия) - "Любляна" (Словения) - 3:0 (25:20, 25:15, 25:13)
"Белогорье" в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ обыграло "Любляну" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 1 марта.
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/4 финала
"Белогорье" (Россия) - "Любляна" (Словения) - 3:0 (25:20, 25:15, 25:13)
/Fomix/
Зато во вкладке "Волейбол" сегодня трансляций нет! С-Э, вы что, на олимпиаду всех ответственных отправили? Так там нет волейбола, очнитесь...
20:31 14 февраля