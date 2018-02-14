20:20 14 февраля | Волейбол — Еврокубки

"Белогорье" обыграло "Любляну" в Кубке ЕКВ

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"Белогорье" в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ обыграло "Любляну" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 1 марта.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/4 финала

"Белогорье" (Россия) - "Любляна" (Словения) - 3:0 (25:20, 25:15, 25:13)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/cupceb/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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/Fomix/

Зато во вкладке "Волейбол" сегодня трансляций нет! С-Э, вы что, на олимпиаду всех ответственных отправили? Так там нет волейбола, очнитесь...

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