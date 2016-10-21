"Зенит" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

"Зенит" в 3-м матче клубного чемпионата мира в Бетине (Бразилия) обыграл тайваньский "Тайчжун" со счетом 3:0, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Максим Михайлов, набравший 16 очков. Соперником россиян, занявших второе место в группе, станет победитель группы В.

В прошлом году на клубном чемпионате мира казанская команда в финале потерпела поражение от бразильского "Садо Крузейро". Клубный чемпионат мира 2016 года продлится до 23 октября.

