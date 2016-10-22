"Зенит" вышел в финал клубного чемпионата мира

"Зенит" в трех сетах нанес поражение итальянскому "Трентино" в полуфинале чемпионата мира среди клубов. Нападающий казанцев Мэтт Андерсон набрал 15 очков. Соперник подопечных Владимира Алекно определится в поединке бразильского "Сада Крузейру" и аргентинского "Дрин Боливар". Финал состоится 23 октября.

Бетин (Бразилия)

Чемпионат мира среди клубов

Полуфинал

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Трентино" (Италия) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)