21:50 | ВОЛЕЙБОЛ — Клубный ЧМ

"Зенит" вышел в финал клубного чемпионата мира

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"Зенит" в трех сетах нанес поражение итальянскому "Трентино" в полуфинале чемпионата мира среди клубов. Нападающий казанцев Мэтт Андерсон набрал 15 очков. Соперник подопечных Владимира Алекно определится в поединке бразильского "Сада Крузейру" и аргентинского "Дрин Боливар". Финал состоится 23 октября.

Бетин (Бразилия)

Чемпионат мира среди клубов

Полуфинал

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Трентино" (Италия) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ж и в о й

Ну давайте, ребята, один шаг остался до титула, который вам еще ни разу не покорялся)

23:38

Красно-белый Коммаяк

Вперед!!!!

23:37

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