"Зенит" узнал соперников по клубному чемпионату мира

Состоялась жеребьевка группового турнира клубного чемпионата мира, который с 11 по 17 декабря пройдет в Польше. Участие в этом соревновании примет казанский "Зенит" как лучший клуб Европы по итогам прошлого сезона.

Казанцы попали в группу В, где сыграют с аргентинским "Боливаром" (чемпион Южной Америки) и двумя обладателями wild card - китайским "Шанхаем" и вице-чемпионом Польши "Скрой".

В группе А встретятся "Закса" (Польша), "Крузейру" (Бразилия), "Мачерата" (Италия) и "Сармаех" (Иран). По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в полуфинал.