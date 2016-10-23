Юрий Панченко: "Кошелева отлично вписалась в игру "Эджаджибаши"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко назвал интересным финал клубного чемпионата мира между турецким "Эджаджибаши" и итальянским "Казальмаджоре" (3:2). По его словам, хорошую игру показала Татьяна Кошелева. Россиянка стала самой результативным игроком в составе своей команды в этой встрече, набрав 23 очка.

- Финал получился классный! Мне понравилась и итальянская, и турецкая команды, - приводит "Р-Спорт" слова Панченко. - Кошелева не выпадала из игры, она и победное очко заработала. Таня отлично вписалась в игру своей новой команды. В "Эджзаджибаши" очень звездный состав, люди понимают друг друга с полувзгляда. Видно, что у них огромное желание доказать, что не зря их собрали всех вместе. Большую роль играют и Джордан Ларсон, и связующая (Майя Огненович). Кошелева тоже на ведущих позициях.

Кого ни возьми, там все игроки с мировым именем. Иметь такую диагональную, как Тияна Бошкович, это уже полдела. Правда, сегодня у нее подача не заладилась, вышла турчанка вместо нее и сделала результат. Команда с таким подбором игроков готова на многое. Тем не менее, на той стороне площадки тоже был достойный соперник. У "Казальмаджоре" не такое мощное нападение, но у них хорошая организованная общая игра. В концовке они подсели физически, а так играли в целом на равных.