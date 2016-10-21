Владимир Алекно: "Теперь должны победить команду из Тайваня"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно после поражения от "Сада Крузейру" (1:3) в матче второго тура группового турнира клубного чемпионата мира отметил, что команда не справилась с эмоциями. По словам наставника, он пока не знает, что надо исправить в игре команды.

– Сам матч был неплохим. Возможно, ребята немного перенервничали, – цитирует Алекно официальный сайт турнира. – Мы должны были сделать выводы из наших прошлых игр, но теперь нам необходимо проделать домашнюю работу и найти решения для победы в следующем матче. Не люблю загадывать, но мы должны победить команду из Тайваня. Однако до сих пор не знаем, что нужно поправить. Завтра будет новый день, новые идеи.