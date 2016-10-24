Вильям Аржона: "Не каждый день удается победить "Зенит" в сете со счетом 25:15"

Капитан "Сада Крузейро" Вильям Аржона, признанный лучшим игроком клубного чемпионата мира, подчеркнул, что финальный матч против казанского "Зенита" его команда провела безупречно. Бразильцы одержали победу в трех сетах (25:21, 25:23, 25:15) и завоевали этот трофей второй раз кряду.

– Вся команда была великолепна, – приводит официальный сайт турнира слова Аржоны. – По ходу соревнования у нас были взлеты и падения, но финальная игра с "Зенитом" получилась безупречной. Победить такую сильную команду в сете 25:15 удается не каждый день.