Вильфредо Леон и Артем Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мира

Доигровщик "Зенита" Вильфредо Леон и блокирующий команды Артем Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мира, информирует официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB). Вчера "Зенит" в финале турнира проиграл "Сада Крузейро" со счетом 0:3.

Также в сборную лучших игроков турнира вошли диагональный Эвандро Гуэрра ("Сада Крузейро"), блокирующий Пабло Крер ("Боливар"), доигровщик Йоанди Леал ("Сада Крузейро"), либеро Серхио Ногейра ("Сада Крузейро"), связующий Симоне Джаннелли ("Трентино").

Самым ценным игроком турнира (MVP) стал Вильям Аржона из "Сада Крузейро".