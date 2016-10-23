"Вакифбанк" – третий на клубном чемпионате мира среди женщин

"Вакифбанк" занял третье место на клубном чемпионате мира среди женщин, одолев "Волеро". В поединке за пятое место "Рексона" взяла верх над "Хисамицу".

В финале встретятся итальянский "Казальмаджоре" и турецкий "Экзачибаши", за который выступает россиянка Татьяна Кошелева.

Манила (Филиппины)

Клубный чемпионат мира

Женщины

Матч за 3-е место

"Вакифбанк" (Турция) – "Волеро" (Швейцария) – 3:1 (25:14, 21:25, 25:22, 25:11)

Матч за 5-е место

"Хисамицу" (Япония) – "Рексона" (Бразилия) – 2:3 (25:20, 22:25, 15:25, 32:30, 7:15)