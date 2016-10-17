16:16 | ВОЛЕЙБОЛ — Клубный ЧМ

Татьяна Кошелева: "Цель "Эджзаджибаши" на клубном чемпионате мира - только победа"

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Доигровщица турецкого "Эджзаджибаши" Татьяна Кошелева отметила, что перед командой стоит задача защитить титул на клубном чемпионате мира. Турнир пройдет с 18 по 23 октября в Маниле.

– Цель у моего клуба и у всей нашей команды только одна на этом турнире – победа. В таком мощном интернациональном составе хочется выиграть все, – цитирует "Р-Спорт" Кошелева. – И было бы здорово стартовать в этом сезоне с победы! Про соперников могу сказать одно: здесь собрались одни из самых сильных клубов мира, и все хотят победить. Все будут играть с желанием и на максимуме, а вот что из этого выйдет, скоро увидим.

В команде меня приняли отлично! Есть уважение, понимание, доверие друг к другу. Для меня это главное. С тренером (Массимо Барболини) работается интересно, у него своя игровая система и свой взгляд на игроков. Я всегда рада учиться и узнавать что-то новое.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161017/1110905811.html

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