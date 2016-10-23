23:57 23 октября | ВОЛЕЙБОЛ — Клубный ЧМ

Татьяна Кошелева: "Благодарна "Эджаджибаши" за эту победу"

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Волейболистка "Эджаджибаши" Татьяна Кошелева после победы команды в финале клубного чемпионата мира над "Казальмаджоре" (3:2) отметила, что эмоции от такого успеха навсегда останутся в ее жизни. Для спортсменки этот титул стал первым подобным в карьере. В 2015 году Кошелева проиграла в финале турнира вместе с краснодарским "Динамо" как раз своему нынешнему клубу (1:3).

"Спасибо Боженька! Как же я счастлива и благодарна своей команде за эту победу и награду! Эти эмоции навсегда в моей жизни", - написала Кошелева в своем Instagram.

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Материалы REN-TV

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