Олег Молибога: "Зениту" пора выиграть клубный чемпионат мира"

Заслуженный тренер России Олег Молибога выразил мнение, что "Зенит" обязан выигрывать клубный чемпионат мира. Казанцы вышли в финал турнира, где сегодня встретятся с "Крузейру".

- Сколько мы уже ждем победы "Зенита" на клубном чемпионате мира! Я надеюсь на лучшее. "Зенит" не должен два раза проиграть на одном турнире "Крузейру", - цитирует "Р-Спорт" Молибога. - В первом матче казанцы играли неплохо, а сегодня отступать уже некуда. У "Зенита" только одна вершина не покорена – клубный чемпионат мира, пора покорить ее. "Крузейру" - равный "Зениту" противник, тут уже кому улыбнется спортивное счастье.

"Крузейру" - хорошая команда. Первый матч на турнире между этими клубами получился равный по всем компонентам. "Зениту" чего-то не хватало, не могу даже выделить что-то определенное. Если бы уступили со счетом 0-3, то нужно было бы что-то менять, а так проиграли в упорной борьбе. Надеюсь, что финал уже будет в пользу "Зенита".