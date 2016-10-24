Олег Брызгалов: ""Зениту" не удалось выбить "Сада Крузейру" из приема"

Директор "Зенита" Олег Брызгалов после поражения казанской команды в финале клубного чемпионата мира от "Сада Крузейру" (0:3) отметил, что волейболистам не удалось в должной степени использовать свой главный козырь – стабильную сильную подачу. По его словам, это помешало команде выбить соперника из приема.

- Со стороны бразильцев была показана очень плотная игра, серьезный уровень, которому нам предстоит самим научиться, - приводит "Р-Спорт" слова Брызгалова. - Нужно осмыслить это поражение. У "Зенита" не получилось предъявить свой главный козырь – стабильную сильную подачу. Нам не удалось выбить соперника из приема.

Бразильская команда по праву стала чемпионом. Она продемонстрировала в финале очень серьезный уровень быстрого волейбола. Несмотря на фрагментарные, но иногда проходящие сильные атаки со стороны "Зенита", бразильцы справились с приемом. Наша подача не помешала "Сада Крузейро" делать доводку и обеспечить своему связующему комфортные условия игры.