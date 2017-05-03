Наталья Гончарова: "В Японии посмотрим, на что способно "Динамо"

Диагональная московского "Динамо" Наталья Гончарова в интервью "СЭ" отметила, что команде будет полезно сыграть на клубном чемпионате мира. На групповом этапе турнира россиянки сыграют с бразильским "Рио", турецким "Вакыфбанком" и японским "Хисамиту".

– Wild card на клубный чемпионат мира, который 9 – 14 мая пройдет в японском Кобе, это радость? Или все-таки хотелось поскорее закончить этот непростой сезон?

– Мы уже привыкли, что отпуска у нас всегда очень мало. Такая у спортсменов профессия. Но в Кобе будет интересно. Там ведь выступят турецкие клубы, которые играли в "Финале четырех" Лиги чемпионов, японские команды, бразильские, "Волеро". Мы совершенно точно получим хороший опыт. А со своей стороны постараемся показать хорошую игру.

– Руководство задачи на турнир перед командой уже обозначило?

– Пока нет. Но я знаю, что первая игра у нас будет с "Вакыфбанком" – победителем Лиги чемпионов. Будет непросто, но посмотрим, на что мы способны. Может быть, в Японии удача нам будет улыбаться больше. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Натальи Гончаровой