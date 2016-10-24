Марселу Мендес: "Матч с "Зенитом" в финале клубного ЧМ был идеальным"

Главный тренер "Сада Крузейру" Марселу Мендес после финального матча клубного чемпионата мира с "Зенитом" (25:21, 25:23, 25:15) выразил полное удовлетворение игрой своих подопечных. Он подчеркнул, что эта победа над казанцами стала самой убедительной за последние годы.

– Невероятный настрой стал ключевым фактором в победе над "Зенитом", – приводит официальный сайт турнира слова Мендеса. – Она стала самой убедительной в матчах с казанцами за последние годы. Мы играли действительно очень здорово. Этот матч был идеальным.