"Эджзаджибаши" победил "НЕК Ред Рокетс", Кошелева набрала два очка

"Эджзаджибаши" победил "НЕК Ред Рокетс" в матче группового турнира клубного чемпионата мира со счетом 3:0.

Самым результативным игроком матча стала диагональная "Эджзаджибаши" Тияна Бошкович, набравшая 18 очков. В активе российской доигровщицы турецкого клуба Татьяны Кошелевой 2 очка.

"Эджзаджибаши" занял второе место в группе В и вышел в полуфинал, где встретится с "Вакыфбанком".

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Группа B

"Эджзаджибаши" (Турция) - "НЕК Ред Рокетс" (Япония) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)