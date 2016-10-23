Анджело Лоренцетти: "Поздравляю Алекно и "Зенит" с выходом в финал клубного ЧМ"

Главный тренер "Трентино" Анджело Лоренцетти после полуфинального матча клубного чемпионата мира с казанским "Зенитом" (0:3) отдал должное российской команде и поздравил своего коллегу Владимира Алекно. В решающем поединке команда из Казани сыграет с бразильским "Сада Крузейру".

– Поздравляю Алекно и его игроков – у них очень сильная команда, – приводит официальный сайт турнира слова Лоренцетти. – Игрой своих подопечных в каких-то моментах я удовлетворен. Мы выглядели неплохо. Но есть и то, чем я недоволен. Это эпизоды в первых двух сетах. Против столь сильных соперников делать такие ошибки не допустимо. К тому же нам нужна была более сильная сильная подача, чтобы соперничать на равных.