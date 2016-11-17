17:00 | ВИДЕО

Булыкин "остановил время" в "СЭ"

Дмитрий БУЛЫКИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Дмитрий БУЛЫКИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Гостем редакции "СЭ" стал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин. Что из этого вышло – смотрите в нашем коротком ролике.

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