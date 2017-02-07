Виталий Мутко: "Наша победа на Универсиаде неудивительна"

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что победа сборной России на зимней Универсиаде-2017 говорит об уникальной системе подготовки спортивного резерва в стране. Команда досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете, при этом установив рекорд турнира по количеству наград.

- Наша победа неудивительна. Она ожидаема, хотя мы направляли в Алма-Ату ближайший резерв, настоящую студенческую команду, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Ребята подтвердили свой уровень, свой класс, досрочно заняв первое место. Они уже преодолели достижение сборной России на предыдущей Универсиаде. Это говорит о том, что вся система подготовки спортивного резерва и обучения в РФ имеет уникальную организацию.

У нас есть система детских школ, студенческих клубов, существует более 15 лиг по различным видам спорта. Эта система функционирует качественно. На этом уровне мы абсолютные лидеры. Нужно продолжать работать, совершенствовать материальную базу, методики.

Следующий шаг - это переход в главную команду страны. И здесь нам предстоит сделать еще очень много. Многие лидеры студенческого и молодежного спорта теряются при переходе на взрослый уровень. Здесь нужна серьезная работа.