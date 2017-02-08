13:34 | УНИВЕРСИАДА

Виталий Мутко: "На уровне молодежного спорта России равных нет"

0
0
0
1

Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил выступление россиян на Универсиаде-2017. Сборная России на данный момент завоевала 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград и досрочно выиграла медальный зачет Универсиады.

- Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что хоккеисты сегодня поставят хорошую точку, - цитирует ТАСС Мутко.

В финальном матче хоккейного турнира Россия встретится с Казахстаном.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4005904

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

механик39

Мутко как всегда врет ,на Универсиаду должны приезжать чистые студенты ,а от нас как всегда участвуют члены сборных России .

13:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ