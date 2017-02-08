Виталий Мутко: "На уровне молодежного спорта России равных нет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил выступление россиян на Универсиаде-2017. Сборная России на данный момент завоевала 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград и досрочно выиграла медальный зачет Универсиады.

- Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что хоккеисты сегодня поставят хорошую точку, - цитирует ТАСС Мутко.

В финальном матче хоккейного турнира Россия встретится с Казахстаном.