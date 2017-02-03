ВАДА впервые на Универсиаде проводит внесоревновательный допинг-контроль

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов отметил, что ВАДА ведет активную работу на Универсиаде в Алма-Ате. По его словам, эти состязания стали первым студенческим турниром, где проводится внесоревновательный допинг-контроль.

– Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, – цитирует ТАСС Сейранова. – Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении.

Универсиада в Алма-Ате стала первой, где ВАДА проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию.

В истории Универсиад не было случаев, когда кого-то из российских спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Чего нельзя сказать об иностранных спортсменах. Массовых нарушений не было, но на той же летней Универсиаде 2015 года в Казани два участника соревнований были лишены медалей за допинг. Надеюсь, что в Алма-Ате у россиян также не будет никаких проблем.