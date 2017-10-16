В Красноярске запустят обратный отсчет до Универсиады-2019

18 октября в Красноярске пройдут мероприятия, посвященных празднованию 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Глава Минспорта России Павел Колобков откроет проект "Уроки зимней Универсиады-2019" и проведет занятие для семиклассников Гимназии № 13 "Академ".

Кроме того, Колобков и врио губернатора Красноярского края Александр Усс проведут совещание по вопросам подготовки к проведению Универсиады-2019 и встретятся с представителями Международной федерации студенческого спорта (FISU). Министр запустит часы обратного времени до старта Всемирных студенческих игр в фанпарке "Бобровый лог". В этой церемонии также примут участие двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов, многократный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, а также самый юный посол Универсиады-2019 4-летняя Злата Демьянова.