У сборной России – два золота во второй день Универсиады

Сборная России завоевала 10 медалей во второй соревновательный день летней Универсиады 2017 года в Тайбэе. Сегодня в активе россиян две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото России принесли победивший в личном турнире шпажист Сергей Бида и выигравшая командное первенство женская сборная России по спортивной гимнастике (Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова и Евгения Шелгунова).

Серебряную медаль в плавании на 50 метров баттерфляем взял Андрей Жилкин.

Аслан Лаппинагов (до 81 кг) и Станислав Ретинский (до 90 кг) стали серебряными призерами на турнире дзюдоистов, Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Серебро и бронзу в личном первенстве рапиристок выиграли Яна Алборова и Аделя Абдрахманова.

Бронза в прыжках в воду с метрового трамплина у Евгения Кузнецова, а также у Юлии Тимошининой и Юлии Тихомировой в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

В общекомандном зачете Россия с 17 (3-5-9) медалями осталась на пятом месте. На первом месте – Южная Корея (10-3-6), на втором – КНДР (5-3-1), на третьем – хозяева турнира сборная Тайваня (4-7-2). ​