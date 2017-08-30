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11:58 | УНИВЕРСИАДА

Шнуров - гимнасткам на Универсиаде: "Девчонки, я вас люблю"

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Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров порадовался тому, что российские гимнастки выступили на Универсиаде в Тайбэе под его песни. В своем Инстаграме музыкант поделился видео, в котором он просматривает выступление спортсменок. При этом он заметил следующее: "Симпатичные. Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику". 

- Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни "Ленинграда"! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам, - написал также Шнуров.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mechutto

Место таким дегенератам на зоне, возле параши

12:33