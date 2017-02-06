Сергей Сейранов: "Сборная России выиграла общий зачет Универсиады-2017 благодаря боевому духу"

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов отметил, что национальная команда выиграла общий зачет зимней Универсиады в Алма-Ате, в том числе, благодаря своему боевому духу. Руководитель РССС отметил, что судьи негативно повлияли на финальный матч России с Канадой (4:1) – в третьем периоде арбитры довольно часто удаляли российских хоккеисток.

– Многие сборные на Универсиаду приехали первыми составами: тот же Казахстан в биатлоне выступал своей национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира, – цитирует ТАСС Сейранова. – У нас ребята, не члены основной сборной, даже в смешанной эстафете их обыграли – такой вот боевой дух у них. Мы проводили собрание ребят, и у них настрой такой, что когда отечественный спорт прессуют, наша молодежь хочет доказать, что мы можем побеждать в яркой и бескомпромиссной борьбе. И каждый раз, если даже не удается выиграть или стать призерами, ребята показывают этот максимальный результат на сегодняшний день.

Действительно, судьи испортили финальную игру. Так судить нельзя, но по реакции зрителей все было понятно. Судили "в одну калитку", но девочки все равно молодцы – выстояли, несмотря на то, что соперник хотел выбить нашего капитана Ольгу Сосину.

Думаю, там все будет на высшем уровне: мы умеем организовывать спортивные состязания любого ранга, что показали и Универсиада в Казани, и Олимпиада в Сочи. Что касается нынешней Универсиады, то есть некоторые моменты организационного характера, но наши коллеги стараются прогрессировать. Главное, даже если что-то не получается, они проявляют гостеприимство, дружелюбие ко всем гостям.