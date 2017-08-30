Сборная России стала четвертой в медальном зачете Универсиады

Сборная России завоевала 25 золотых медалей на летней Универсиаде в Тайбэе, соревновательная часть которой подошла к концу. Последней российской наградой на турнире стало серебро ватерполистов.

В общей сложности на счету российских спортсменов 94 награды (25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых медалей). Первое место в медальном зачете заняла Япония (37-27-37), второй стала Корея (30-22-30). Тройку лучших замкнул Тайвань (26-34-30).

Отметим, что на предудущей летней Универсиаде, которая прошла в 2015 году в корейском Кванджу, россияне стали вторыми (34-39-49), уступив первенство только хозяевам студенческих игр. В 2019 году летняя Универсиада пройдет в Неаполе с 19 по 30 июля.