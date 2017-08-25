Сборная России осталась на четвертом месте в зачете Универсиады-2017 после шести дней

Завершился шестой день Универсиады-2017, которая проходит в Тайбэе. За сегодняшний день были разыграны 29 комплектов наград. Сборная России в общекомандном медальном зачете осталась на четвертом месте.

Россияне в шестой день Универсиады завоевали два золота, два серебра и пять бронзовых медалей. Копилку россиян золотом пополнили пловец Александр Садовников и прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов, серебро на счету мужской команды в фехтовании на рапирах, а также штангистки Дианы Мстиевой. Бронзовые медали завоевали пловцы Роман Ларин, Арина Опенышева и мужская сборная в кролевой эстафете 4х200 м, также бронза на счету Кристины Лысенко в роллер-спорте и Рафаэля Камалова в тхэквондо.

Всего у сборной России 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых медалей. Лидируют корейцы (24-17-20), вторые – японцы (21-13-20).