Сборная России опустилась на шестое место после третьего дня Универсиады

В третий соревнвовательный день Универсиады в Тайбэе сборная России завоевала золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. Несмотря на это, команда опустилась с пятого на шестое место в общекомандном медальном зачете.

Единственное золото дня завоевал тхэквондист Борис Краснов (весовая категория до 68 кг). Серебряные награды сборной принесли штангисты Вячеслав Яркин (до 77 кг) и Тима Туриева (до 63 кг), а также пловчиха Мария Каменева (100 метров вольным стилем).

Бронзовыми призерами Универсиады-2017 стали тхэквондистка Анисия Челохсаева (до 57 кг), дзюдоист Абдула Абдулжалилов (до 66 кг), а также пловцы Арина Опенышева (100 м вольным стилем) и Михаил Вековищев (200 м вольным стилем).

После трех соревновательных дней в активе сборной России 25 (4 золотые, 8 серебряных и 13 бронзовых) медалей. Первое место в медальном зачете занимает Корея - 27 (10, 7, 10) наград. На второй позиции располагается Япония - 26 (8, 8, 10), тройку лучших замыкает Тайвань - 21 (7, 11, 3).

Соревнования завершатся 30 августа.