Сборная России не смогла выйти в полуфинал Универсиады

Сборная России потерпела поражение от Уругвая в матче 1/4 финала футбольного турнира на Универсиаде в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды, автором единственного мяча стал Хуан Ойенард.

До выхода в 1/4 финала россиияне в группе C одержала три победы в трех матчах. Национальная команда обыграла Бразилию (3:2), Италию (3:0) и США (8:0).

В полуфинал, помимо Уругвая, вышли сборные Франции, Японии и Мексики, обыгравшие в четвертьфинале аргентинцев, итальянцев и украинцев соответственно.

Финал футбольного турнира на Универсиаде состоится 29 августа.

Тайбэй (Китай)

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Группа C

Уругвай - Россия - 1:0 (0:0)